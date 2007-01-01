Ещё одна крыша обрушилась в Калужской области

В понедельник, 23 февраля, ЧП произошло в поселке Воротынск на улице Шестакова.

Около 10:00 там обрушилась кровля на площади в 250 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Никто из людей не пострадал, но дому понадобится ремонт.

В этот день, напомним, также обрушились крыши домов в Тарусе и в селе Недельное Малоярославецкого района.