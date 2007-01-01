Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Кровля многоэтажки рухнула в райцентре Калужской области
Происшествия

Кровля многоэтажки рухнула в райцентре Калужской области

Глубокой ночью 23 февраля в Тарусе не выдержала перекрытий кровля одного из жилых домов.
Ольга Володина
23.02, 09:47
0 306
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Экстренные службы региона сообщили, что сигнал о происшествии поступил около половины третьего ночи.

Обрушение произошло в здании на улице Горького. По предварительным данным, крыша сложилась на площади 250 квадратных метров. На место незамедлительно выехали оперативные группы, чтобы оценить масштаб случившегося.

Спасатели обследовали здание и уточнили размер ущерба. К счастью, обошлось без жертв – люди не пострадали. В администрации муниципалитета уже пообещали взять на себя все восстановительные работы и в ближайшее время приступить к ремонту.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
таруса чп
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im8yY1gxaXFLckg4SEYzVWMxSGZyVkE9PSIsInZhbHVlIjoiYzFQSHJGeFpvdU1lVmpiaElpdy9QOEVMa2hzKy9mWG5TYm9WUnVsTnpzalJzd0RxaGpXYWFNZW5GK08za0p5c21qT3VDQnpWalBTcXE5SGJhakExdGt0TkRpNlRaZjdqNG4xTkYxQzFWT3JhRDBTbUF5NXViU21QR0R4TzZuTHhGRHNQbFlZY1A4NUZ5d2VMZzRkV0F6Rkc2Tjh6SSs1MFNBOCt1Nmlua3BtUDVsYlNMR2Q4MWZQUVcvdGhGT3c1UGlqQUdGVTZ5am5XRkFqM2lEK3lQc0sxdEl1MmxWcDlXWW1zcndtTTJINGZHcS9uN1laeWhianE4emVrQ1VHdDN2aGhCV3Jqd3lOcVlLL2VYdldjUEdHc1RLYWNFTjA1WWNRS0RPT3Bac2IwK01PVkkyZWg2bUtaMDBEcGF2ZWVNN25kT1p6Z3FMM0xoTGxwb0JaSkJGcXJ1ampkMHM2ZDVXZDJRV21ad1BldElWVzlqdEVhR0QrVkZuOUIzRm9jU2gyNnk3QW5RRU83NUh5c3RodHByMVdBeE03V0RZNlkvUjc0SHB6UnhQd1phb1YzenJ4VmpkSjRGVFBWcFFXWCIsIm1hYyI6IjE2YjViZjk2NTMzYmM3OTFiYTg0ZDQ2OGQ1MzIyZDRkMzhmODA2NjIyN2I2ODljNDhhNzBmZmNmMDc5ODI1NWQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhtbTk3TDJMVlpKeS84cFR0N3NoWFE9PSIsInZhbHVlIjoiRkduUVlsZlZZMFlvdFh1NGFoWS94Y3NDUVNuTWlHcDBHaWlTUDRCY3BGSXl1Zk82bnVFY0lDY0dETElLWTZMdzFtei95V0xpclhCU1JxTG4rN1JhYURRWktjTnFCQWF6aklSUnhpZ3l4aGlYZW9SYm0yZGw1WFZHdWdMZEp0VkFBdm5QakVQU2ZzRndzYU53UWdxUE5PQm4zSHRsTXdmY0xrYnVoSDlRcVY4LzM1Y044TjNrM3hDZFJXNU9GUFdSYmpMY2pHeWt5V2RRTTFUcTZzeTdWTlF5TTNzRUhpa0pRY0E3UGo2ai80c05yS2U2UThObjJWTVhmLytReE1JMUdjbjVIK1MwUVBScitOMmNRaDA1eXpUOURxWUVaWFFGV29MdGZwYVlPdmM5MlN1SlJSeWZXNU53NVdlT3lZZUEvVVhiZVFHSGdNR3R2ay95a0RVblFldklzSXI5dW5rdDBJU0lkTHFJZVR3Y2tDaStZVUpnaXRqbWROajVENVU2ZTk4QXl0MmhJV2NFSVZsVkFwRk42U1p6ekJJcFRJRGtLajZVQXdSVUQvd3hndHFnMzNETkNjVEVxQm5jVTZtT3NoT1lBRldWRlIzTEVCSjRWTmZlbFNtcDh6U1o3WGx3aU9SVEhESWRRQlRBZ2xzNlltd3luTEFnTzFBRXBFRFlSREdVd3lIcU5BWGZXQmhUQVg0S2YySnl5VWYwRytabEM5bm9vNW5FODZTT2xTb2w4SXYxN3kvelVJa3lsamJRVWlMMVRlL2ovUURTMnVYVmJ0VC8rRWpXSzZMQ3o5azFFYkVrbnVtS3lmbUd4YXFDcTZPaGdZenFQaWNCbE01dyIsIm1hYyI6ImQwMTE5ODFjYzg5ZTJlMjhkZTlhNjY3NTgzYWQ4Zjg5NTk1ZDgwNzRiN2NjOWMzMTNhM2ZmNTE2NDgyN2ExNjYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+