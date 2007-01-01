Кровля многоэтажки рухнула в райцентре Калужской области

Глубокой ночью 23 февраля в Тарусе не выдержала перекрытий кровля одного из жилых домов.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

Экстренные службы региона сообщили, что сигнал о происшествии поступил около половины третьего ночи.

Обрушение произошло в здании на улице Горького. По предварительным данным, крыша сложилась на площади 250 квадратных метров. На место незамедлительно выехали оперативные группы, чтобы оценить масштаб случившегося.

Спасатели обследовали здание и уточнили размер ущерба. К счастью, обошлось без жертв – люди не пострадали. В администрации муниципалитета уже пообещали взять на себя все восстановительные работы и в ближайшее время приступить к ремонту.