Жилая многоэтажка пострадала при падении сбитого дрона в Калужской области
Происшествия

Жилая многоэтажка пострадала при падении сбитого дрона в Калужской области

Вечером 22 февраля российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку налета дронов на Калужскую область.
Ольга Володина
23.02, 07:32
0 1089
Системы ПВО сработали в небе над несколькими районами и на подступах к областному центру.

Губернатор Владислав Шапша проинформировал об уничтожении воздушных целей в Дзержинском, Малоярославецком и Боровском районах, а также на окраине Калуги. На места падения обломков выехали оперативные службы для оценки обстановки.

В городе Людиново один из фрагментов сбитого аппарата упал на многоквартирный дом, проломив кровлю. В результате инцидента никто из жильцов не пострадал. Местные власти пообещали в кратчайшие сроки восстановить повреждения. В остальных округах обошлось без жертв и разрушений объектов инфраструктуры.

