Над Калужской областью сбили 17 беспилотников

Евгения Родионова
22.02, 20:12
В воскресенье, 22 февраля, средства противовоздушной обороны днём отразили массированную атаку беспилотников на регион.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Уничтожено 17 вражеских БПЛА.

Воздушные цели были ликвидированы над территорией сразу нескольких округов: Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского, а также на подлете к Калуге и в районе Обнинска.

По предварительным данным, жертв удалось избежать. Однако зафиксированы незначительные повреждения: в Обнинске обломок сбитого дрона повредил окно в одном из муниципальных образовательных учреждений.

На местах падения обломков работают оперативные группы. Специалисты проводят обследование территории. В администрации муниципалитета пообещали оперативно восстановить остекление поврежденного здания.

