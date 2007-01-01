Над Калужской областью сбили 17 беспилотников

В воскресенье, 22 февраля, средства противовоздушной обороны днём отразили массированную атаку беспилотников на регион.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. Уничтожено 17 вражеских БПЛА.

Воздушные цели были ликвидированы над территорией сразу нескольких округов: Боровского, Жуковского, Малоярославецкого, Тарусского, а также на подлете к Калуге и в районе Обнинска.

По предварительным данным, жертв удалось избежать. Однако зафиксированы незначительные повреждения: в Обнинске обломок сбитого дрона повредил окно в одном из муниципальных образовательных учреждений.

На местах падения обломков работают оперативные группы. Специалисты проводят обследование территории. В администрации муниципалитета пообещали оперативно восстановить остекление поврежденного здания.