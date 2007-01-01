Шапша рассказал, где ночью сбили беспилотники в Калужской области
Силы ПВО ночью уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территориями Медынского, Думиничского муниципальных округов и Куйбышевского района.
Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша. На местах работают оперативные группы.
Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
