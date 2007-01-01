Обнинск
Шапша рассказал, где ночью сбили беспилотники в Калужской области

Евгения Родионова
22.02, 08:36
Силы ПВО ночью уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территориями Медынского, Думиничского муниципальных округов и Куйбышевского района.

Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Владислав Шапша. На местах работают оперативные группы.

Предварительно, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Новости по тегу
происшествия
