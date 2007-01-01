Обнинск
-7...-6 °С
Происшествия

Авария остановила движение в Балабаново

Дмитрий Ивьев
20.02, 16:00
0 254
Днём в пятницу, 20 февраля, ДТП произошло на пересечении улиц Боровской и Гагарина.

Около 13:40 там столкнулись легковые автомобили «Ниссан» и «Хендай», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

В результате этого происшествия пострадали люди, рассказали спасатели.

Авария вызвала многокилометровые пробки в городе.

Причины происшествия устанавливаются.

