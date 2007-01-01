Авария остановила движение в Балабаново
Днём в пятницу, 20 февраля, ДТП произошло на пересечении улиц Боровской и Гагарина.
Около 13:40 там столкнулись легковые автомобили «Ниссан» и «Хендай», сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
В результате этого происшествия пострадали люди, рассказали спасатели.
Авария вызвала многокилометровые пробки в городе.
Причины происшествия устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь