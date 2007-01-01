В Жукове сгорела машина
Утром в пятницу, 20 февраля, пожар произошёл на улице Калужской в районном центре.
Сообщение в дежурную часть о загоревшейся машине поступило в 10:57, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительной информации спасателей, обошлось без пострадавших.
На место выезжал один расчёт пожарных.
Причины этого возгорания ещё устанавливаются.
