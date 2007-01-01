Обнинск
-7...-6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Жукове сгорела машина
Происшествия

В Жукове сгорела машина

Дмитрий Ивьев
20.02, 11:00
0 252
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в пятницу, 20 февраля, пожар произошёл на улице Калужской в районном центре.

Сообщение в дежурную часть о загоревшейся машине поступило в 10:57, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительной информации спасателей, обошлось без пострадавших.

На место выезжал один расчёт пожарных.

Причины этого возгорания ещё устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IllkZWRXeXd1R1VvS00yYmNpbCtSelE9PSIsInZhbHVlIjoicjRPWTBXeGluTG9rMTdMRk90VkxxQW9Kc1BFUkpQYkdKbTRPUGs4UUtLWTVsTUwrMDU4NTJuRVJtUTdVcUx2c1Vpdkt6UDFtTHA4aWpVNVBta3dJeW9ocCtuZEtyaWF2cWRmUVB3TUcrYjlCOXNKa0Vta0I2Y01STXlZV1FPUWRWRzZIUFJBL3NhRzA0bVZqQUtxMWRnaTlMRWNnOXgyU3BTNFVlYi92V0UwQzdZQmVoVzAveWdCYnN3TUQxb3hzclNuY2hBZVhmQjI4TUR5anlVSVo1SDl0SXB1T2VMcUpzMGRVVGl6eG9janplN2gydkJleVg1NFFMc0E5WmNvRXNmOFlicGg0Skt6cWJSbmtDSXk0cWxSeHJ0TytzOWg3YkdIMXgrWndHaTdlRU9vNWNuL1RvMHkvVnc3ejNFZklaSWxUVUI0NUhycm5oU0JjMHdweURqZ3JkL3BLcXZPV281LzNQYzBsYzdKUXJUbXpNYnpkVllERDlYT2I3dGVoNUoyczlXOVN6UnlyUzNXODJhc3ZBWjdOMlRaY0dJN1J4VFN2b0JQdlZJSTJOc3hBOE1Ic2NmajdsR1NBNDV5SSIsIm1hYyI6IjliZTQ2MTJmNDIzZjhhNDkwNzZiMDk5NTIzOTY1MDYxZjU3YTdhMWU2NzNkNWMzNWIyMDZkY2Y5MjA2ZTBlNDgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJpY0FPOUd0NlNQaWhnZmVhdDRjS0E9PSIsInZhbHVlIjoiWTRNZnJkbWpMT1BIMlVYT1FybTNkZFFZS2plTFRFTVM4VUJOSUsvOTZBR3FOU2xET2YvckkwMzBsNzYrT3dTdHRsZkwrQmRtcVFMcVNid29qSVdmdzBRd0lHRGl0Y0M5bEVRWmJNNGpaMkVLRkY4SzlSMGRCby9McTV5TElLNWpZTnhrcWh2WHFOUUhUWm1pbWQyeEdabkVSRWU2Q1ZnMVVRWW1iRnFadjJaVDZLckh4SlE0WjJURXlyazN6TXhNV0RMRjM2L1ZUdnRwWkl5Z1hFdkNlb1h1NDRtZjhMR1U0dWNVa1FhYUsrMWh5c3ltNjRmeUJxK3BjdnlZWWVaU3N1MkdFb1U2L3RZeEdndzdSMDJJT0o3VS8xSytOY25TTXZrenBhQms2OTltYU1adjlQRlpWdDR1Z0hwM3ZEYzZQMEVVNTUwMk8vYy9tdkFhMFpVVC83NWM3azIraC9iZ0h6RUQ2UFFWWTBSN0NNeDJ6K3V6YnpocUp3bWhib3BOVkZaZlZRcDAxYVZ5Q2FHREorSnMxVFc2UlU3NnFZbit1Nmt5WTNGNVVsTEN2NXZ6ZDRvMXdsOUFueXV4UWw4RDZXK1dKRTVZUWx3QzMxcGtkc1NWa3FiUHgyTkIvWnRZS1UwTGRKR2Vhb1dHRVAwMUh1NVZLNmlZVnUya0doakxiOWRUNkNndGNqbHNVbVhoRENVZmdueGNMdG4rYW9BVUF5SStaQ013T0lpU3lqcEZyZmpDTTRiRzB4c3NsQ0N4MVBjQmdsYk9RNXNzc21kbExmcURocnlOc2pWMEljcUlRci9OM3FOU3RmcXpYSFhralRmWFovWVdqcDM1WnltViIsIm1hYyI6ImRhZWQyOTQxOTdkM2VjYmI1NzdhNzE3MGY0YWQ3MGNjYjRiMGMwMjBiNDkwNTU4NTIxNmU0NzY0NjNmYmQyNTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+