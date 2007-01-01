Обнинск
-7...-6 °С
Главная Новости Происшествия В Калужской области назвали причины массового ДТП на трассе
Новость дня Происшествия

В Калужской области назвали причины массового ДТП на трассе

Дмитрий Ивьев
20.02, 10:57
0 1512
Днём в четверг, 19 февраля, в Думиничском районе на федеральной дороге М3 «Украина» столкнулись четыре автомобиля.

Предварительные причины назвали в полиции. Около 14:00 «Ниссан Тиида», которым управлял 56-летний мужчина, ушёл в неуправляемый занос и врезался в «Форд» и «Киа». А потом одна из легковушек отлетела в микроавтобус «Фольксваген».

Травмы в аварии получили водитель «Ниссана» и 29-летняя пассажирка «Форда».

