В Калужской области назвали причины массового ДТП на трассе
Днём в четверг, 19 февраля, в Думиничском районе на федеральной дороге М3 «Украина» столкнулись четыре автомобиля.
Предварительные причины назвали в полиции. Около 14:00 «Ниссан Тиида», которым управлял 56-летний мужчина, ушёл в неуправляемый занос и врезался в «Форд» и «Киа». А потом одна из легковушек отлетела в микроавтобус «Фольксваген».
Травмы в аварии получили водитель «Ниссана» и 29-летняя пассажирка «Форда».
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь