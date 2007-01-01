Одежда загорелась на человеке в Калужской области

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило о пожаре, который произошёл в ночь на пятницу, 20 февраля, в деревне Володино Сухиничского района.

Около 2:20 поступило сообщение о том, что на человеке горит одежда.

На здание частного дома огонь не перекинулся.

Информация о состоянии пострадавшего при пожаре человека уточняется.