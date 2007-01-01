Обнинск
-10...-9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Одежда загорелась на человеке в Калужской области
Происшествия

Одежда загорелась на человеке в Калужской области

Дмитрий Ивьев
20.02, 07:41
0 542
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило о пожаре, который произошёл в ночь на пятницу, 20 февраля, в деревне Володино Сухиничского района.

Около 2:20 поступило сообщение о том, что на человеке горит одежда.

На здание частного дома огонь не перекинулся.

Информация о состоянии пострадавшего при пожаре человека уточняется.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5Sd1RkRm9kZnhXWkVGWW1wMmE1Y3c9PSIsInZhbHVlIjoiZ2hxL1FoOXl4amx2dVNwQ1JpTjJjV0pOc3NWVlBNblBXYXd4NUZtUkg2RG5EMXY5dGdTZDhYOFg0SHAyVjZURklZNTFvQnJuVm1lUkxWczNEVkpnN1poUzJ1NDJkY0o5bUtNU3J2V3hPOVZINnhMUzhoNjdnOXI0SzFac0Exa0Y0eFp3QnRkbHRmUG8xNXpJM0hrYzJqNUFOaG9nbnlEejBxeE92RWdlQUtVYmF0V3krMHJhZ2dPQ1RxaUtndjlSaWxRT2U1RzBIUVNQeWlSZCtoWCtlR051dXE5Z3l6M0pzVTFwSm84cnpiYkpPWmdYV1ZFQUxEV2F5SjU4V2tZMmhpV3pVa2U0UXBZbWxVWmpNZjZGOUFkM2x4Q0x0dCtKc0YrS0pWQ0VMWjZ4a1lrMkdQZExjUmNIT1FISUhqMlEwVkFGaGxYVElVaXdDV2N3MjhuVDVzU0RHOURPNWFycXBieVl1VlMwNlFIWTFQcTZiOStPQnVZRUlVc090Kzl4VG1tZFNqa2tZaStXYmVQWDAybGZOcUFsNU5LWHM2RkV4RzREd1g0N3RQQ0lkK0NicG1vSDJYbW4xYi9GMXRybSIsIm1hYyI6ImE2NjAwZmZlMDA5NDQyNzVkY2YyYWFhNGM3ZTVlMzU1YmJhYTU3ZWRlY2IzYWVjYTAwMTIzNzMwNDE2NjU5NjgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1ORWgxajV5Q2ZoTE1ZcFlEMVI1ZXc9PSIsInZhbHVlIjoiN05QZSt1ZmlyMVM3VXREOVhLRUR5a0VBVlA3dW41eFNEemltRnZVRXJTMzlqelR6TTF2cUNEOVFIY09tTUtYdDUycWlqek5rR1FyaC91dkpjckl2aGpzcFdNcFdmUTI1SDlwYjJWajVUVEwycUpxWFA5T0tUS3FoQlJFaUkvdDd5a0o4VDhKWVJ1TW9PbjVkSWZXa2NHVTRjTlMzaWU3L0lKd0hRNFZrWWNNNjJvSnQzNllZSldCSGZsQ0hnckRCay9BTWlzeUdLWDl6cTZ0cWcxV0tqOEFUdGtLOG1obFcwK0VmWWpWY29nd2s1RUFPZVlhb2lLaFFxSWtJUlB4RlZSUktxd2JXZG9DTHF6dlNzY3llTXZXcmliS2tZSHhyY3hrSGNNV3B3MmdHMlUzRFRUeThoSGdBdkJYWnBxdFZ2eEtpMVBYd2cwblNlaWxDTFhFNlBIQldjeVROb1hHNnZmRWRSM3JZUThUc29LeGFEamZPa3k0ZVhMZE5TS1gzQmN3aGV0WllmdjBjS21PeXB1aUEvbmhFVndDWnVvVjJYdHZXbEgyVnBVK2tyS2g5ZmdWZXJWZ0p4eHpseWV6bzZnTy9URkdTd2ZVM3VFanNDRXhiN1d5d0JWNSt3VWpkckx1clhWaFVCWUR5WVJvN1N1NGc2YWdHU3JHRnhyT2EvTnRPQytZckhhUHBRaHJWbnR5YTN1TFZEQjdrTkpKbEZZcjU2R1hPYUtnYnF5OXc2NVJOTm9FZG1yaHVvd0lyMm8vYUR5ckdCdTczTExTRmhrQTZpOG5mbyt6S0EwRXpTZGNIKzdsNGo2RkZJdHZqUHJlVXRkMVJsMmIvM3ZobSIsIm1hYyI6IjE3YzdkOTYxOTdhZWIwYTI3MmIxN2I4NmNhYzMxZGEzNDE5ODlkM2JkZDM1ODYzMmM5MmUwY2RkOTM1N2U1MzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+