Одежда загорелась на человеке в Калужской области
Главное управление МЧС по Калужской области сообщило о пожаре, который произошёл в ночь на пятницу, 20 февраля, в деревне Володино Сухиничского района.
Около 2:20 поступило сообщение о том, что на человеке горит одежда.
На здание частного дома огонь не перекинулся.
Информация о состоянии пострадавшего при пожаре человека уточняется.
