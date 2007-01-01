Четыре машины столкнулись на трассе в Калужской области
Утром в четверг, 19 февраля, авария произошла на федеральной дороге М3 «Украина» в Думиничском районе.
В районе моста через реку Брынь недалеко от деревни Плоцкое столкнулись «Ниссан», «Фольксваген», «Киа» и «Форд».
В этой аварии пострадал один человек, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Точные обстоятельства ДТП ещё устанавливаются.
