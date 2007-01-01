Обнинск
-6...-5 °С
Происшествия Четыре машины столкнулись на трассе в Калужской области
Происшествия

Четыре машины столкнулись на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
19.02, 17:02
0 664
Утром в четверг, 19 февраля, авария произошла на федеральной дороге М3 «Украина» в Думиничском районе.

В районе моста через реку Брынь недалеко от деревни Плоцкое столкнулись «Ниссан», «Фольксваген», «Киа» и «Форд».

В этой аварии пострадал один человек, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Точные обстоятельства ДТП ещё устанавливаются.

18+