В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Ниссана» и «БМВ»
Днём в среду, 18 февраля, авария произошла на 47 километре дороги Верея – Медынь, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.
По предварительной информации полиции, 70-летний водитель «Ниссана» не уступил дорогу и врезался в «БМВ».
Травмы получили сам водитель «Кашкая», а также 20-летний водитель «БМВ».
