Происшествия

В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Ниссана» и «БМВ»

Дмитрий Ивьев
19.02, 11:16
0 787
Днём в среду, 18 февраля, авария произошла на 47 километре дороги Верея – Медынь, сообщили в Управлении МВД по Калужской области.

По предварительной информации полиции, 70-летний водитель «Ниссана» не уступил дорогу и врезался в «БМВ».

Травмы получили сам водитель «Кашкая», а также 20-летний водитель «БМВ».

