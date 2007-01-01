В Калуге пьяный водитель «Мицубиси» устроил аварию

Стали известны подробности о происшествии в районе автомобильного завода в Росве. Эта авария произошла около 00:30 в среду, 18 февраля.

По предварительной информации полиции, пьяный 23-летний водитель «Мицубиси Каризма» не справился с управлением и врезался в «Газель».

Травмы получили два пассажира «Мицубиси» - мужчины 24 и 25 лет. Врачи оказали им помощь.

На пьяного водителя составили административные протоколы. Машину отправили на спецстоянку.