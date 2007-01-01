Обнинск
-6...-5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге пьяный водитель «Мицубиси» устроил аварию
Происшествия

В Калуге пьяный водитель «Мицубиси» устроил аварию

Дмитрий Ивьев
19.02, 11:10
0 902
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Стали известны подробности о происшествии в районе автомобильного завода в Росве. Эта авария произошла около 00:30 в среду, 18 февраля.

По предварительной информации полиции, пьяный 23-летний водитель «Мицубиси Каризма» не справился с управлением и врезался в «Газель».

Травмы получили два пассажира «Мицубиси» - мужчины 24 и 25 лет. Врачи оказали им помощь.

На пьяного водителя составили административные протоколы. Машину отправили на спецстоянку.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
50%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRUelc3dWZxTzlIQWFLTWF6QjhYK3c9PSIsInZhbHVlIjoicUpxWDJpS2tGWjVuVU51TDhVMXNBOXNyd2M0QVJudTQyOXB3V04xbUw5RnV1WXVYT3VIQzlxRVdDNVZKU0gvQVBmT1NIM3ZyTjA4S0llbXRKL004cWlhYjVzM0p1M1lzakd2alI4czlEMGRKZ2dMZTZMRzV6MElCUWpwc3BRZkU0OGlqODJjanJ3UzQxam04ZmdGZmhLNDAvelVGN1pwbnNwamlhdXJXUU9xcVlaNU9WOFdYcWMvSHo4TzRzbEZPZG5kdTNqK0s3Mk1VU0sxaXlYQ29Ta2FtajZ0eEtNc2M5RDh0RTQ0OWlqc09YUi92NjNmU3daeHhsR0I4b1VLNzkrNTVyMlZzemN3em9MR2dKUjgvdjBYcDRVWVZkNWREVmZJUU9Eb3JZeHJ0SWYwQitnY2dMYWlpODRFMFZxK0IxdzhNRUFvR0JZTzR3Y0NRcVdqVkdMa3pqcjQwRnVGeFFaNGR5WndVbGRyUDIvTmJZRzgxa1N4aVdQRVNTWE8xZXlqbHdzOTdtOENydGkzYnVISjM5aWM2bWV0RkFRTFEwNHRFZXk3L0ZiaUJ3SHdRSmNEZ3Q2ZTVoZnFJdURCZiIsIm1hYyI6ImZjNDg5Y2NiNTRmZTQ0MWE3ZDM3MmRlN2ZhZDM4MDJkNWNjYmYxZjhmNWZkMjRlZmE1OGViMjMzNGZhZmM4ZjYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Img0bUNVYjBKRnlEV1lDM0NFaHJPQkE9PSIsInZhbHVlIjoicC9oR291aHB1bzBUM2NKVnEzOGdzckZYZFpRVTNRR2ZsNTlaMWdFK09xTW96OXplUWl2Ny9mS3BqdysxZmt5VmxrNjdMV0NXUUQ4U3lGKzlZN1J5V1BiQ1o3azlWUWR0VnVEMU5MVklib0ZuVkJhbmQ5bHZPRS9sN2lNMmZSWmVHWXUvQ2dwb0ZHbVBMTTlOOTM3TVdzalo4bk4vTldmemZ5V0NPY0dITHAxZXdaUEJlNE4xSUFjUTd2K3dacGNreGFoM1N5Y0l6M0h2Mzh6TDErNWZCUWhWOWtoVGhaRlRVclZVUHVYVktlZVZaN2lLVXZkWmhKMjFwMkJlRVRHM3lBaTBiUUdhSXBrdDBBdmdNUmdtMkVKNXRDOWQrb1lFRHduOERRM2lWMWlsVlNLMmtYdjgvTEVYYi9ad255ZEtJZjJEZi9pUG9QcHhQOHlKTHpuTUdFeXJrRUVyY0VlN1NVNTFRV0RCMkt5M2FFTHYrM2RxSHNyN0YxT1B3QWdRUVRvYkZ4TjduNFRIUkVvTWNlR1dmWUtxNEM1S2VGWUJuUHJwWGVueXl6NEV6eFUvN215b0tBUlZaemcrc2c1dnNKQ0xwVWFZR1loUGUwdERycGVUenkwcTRpMzMwNnNjYUk2bFN4bG1LNFRDY1YwRUhqemhOQ1JCaEdYeUtkYk1EeUx2QWUvOWF2OGpwZmRoWVJFM05vTlFEWmRuak1KaVgrVnA1SDJ1TmQ4UWMrY1dDWFQ4UVdha2ZiYmw2Y0sxOHpMbENOSlJPS3VhdTI5QlhxRkpZM21XQXZXaitFNTg0NTU1eCtTR3VPbVVXemE5MXQ2SmZVcnJUT1pGQzJnZSIsIm1hYyI6ImRlMWU4MjFmMDA0M2RjOTMwMzNlMDlmMTEzZDM3NzJjODdjODQ4NzljMzliZjU0YzBkZmFlYmE3NzBjMjIwZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+