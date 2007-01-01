Обнинск
-8...-7 °С
Происшествия

Два беспилотника атаковали Калужскую область

Дмитрий Ивьев
18.02, 22:00
0 167
Вечером в среду, 18 февраля, губернатор Владислав Шапша сообщил, что силами ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата.

Это произошло в Куйбышевском и Спас-Деменском районах.

По предварительным данным властей, никто из людей не пострадал. Разрушений на земле также нет.

Ранее МЧС объявило беспилотную опасность в регионе.

