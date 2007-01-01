Два беспилотника атаковали Калужскую область
Вечером в среду, 18 февраля, губернатор Владислав Шапша сообщил, что силами ПВО уничтожены два беспилотных летательных аппарата.
Это произошло в Куйбышевском и Спас-Деменском районах.
По предварительным данным властей, никто из людей не пострадал. Разрушений на земле также нет.
Ранее МЧС объявило беспилотную опасность в регионе.
