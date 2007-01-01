Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге ночью объявляли ракетную опасность
Происшествия

В Калуге ночью объявляли ракетную опасность

Дмитрий Ивьев
19.02, 08:00
0 247
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сообщения с такой информации от имени МЧС поступили на телефоны жителей региона около 4:30 в четверг, 19 февраля.

Калужан призывали укрыться в безопасных местах.

Позже МЧС объявило об отмене ракетной опасности.

По информации губернатора области Владислава Шапши, в ночь на четверг в Калужской области сбили два беспилотника. Никто не пострадал.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkZRb01wZnNTTXVPamxXSnVWRjRqUlE9PSIsInZhbHVlIjoiNHo2N1MyQ1ZhVnFHRWNZZ2FMOWNGdkZrMkdxc3laVUJZNFRPUWlpMlJOem11ZzdmZ2xSc3lVamV3Q09sTmExSXpoSytpNGtZc2h5MW5INnRScVRrbVE0VGFNbTUvckk4bk5xeGZkU0h0eTlNWTRsaFNvNHVPdnFPQjRPOW9wNy9zZU1RTzlxTWczU0NTQWZLUmZwVEVvdjJHM0svWVhSUkN3UHVjZTZLL3psbTV5YnVSdUdSTUNhWExvdUowZVRtRnRSZFdHam1TWnpiSEVCc3RmM05tV1k3QmYwVXErdEw5L1pXZjhxYzJjOFpiWCt0NlUrS1YvYlgwamI3aU1NK3F2aEFYOUdIek5JazJ2YVlGd1FuQ0Zmd3UxZi9SRFBIdFh3aVVlcmlSMStKcjdxamZ3ck1wcG9aZCtNU1VSOXBYdjFQaXJKN1JiUCsxM2dieGF3ODc5NzdTVDdDTi9aQ0h2UG5PM0NNcXRUN0c5eFFqRDg0SXVsZDZPTHZOazY2aFM5YUdUdmI2djBBMEZSdDduN2wzekFvUUx3a0x4NGwyNlgvMytKUmtPZklRQzBYVXVneTNMRjZpanNKRnQvVSIsIm1hYyI6IjNhMDA3MjJmZTEwZThiY2NkN2M2MjA5OTA5YWI0M2E2YjZhNGQwYjY3Yjc3OTE5ZDU4NGM4ZGYwZTYyMTQ2OTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImgwWlY2UW40TFVHbncwYTRvVzNTWWc9PSIsInZhbHVlIjoiWkppZWZhUG5TVm9tZ0RCWCtiOUlIdzhUYTY3UEx6aGw5TUJrWXhRRHhpdi8yWUxSSmlxTFhjRGFlY2hGQjJaRitlWjZrNWwwcVJ3a2IwKzhlQzBqR2p3RTl3N0c1UzN3WS9Ob1p4aXg3dnczMmpqazRESWVSRFhWREpZd0xGSDhrY1pwemwrOEwvVThVM2dVMS9zZlg4Z3Z0YS9kc2FZa09ndHViV2NUQ25NVVdzU2ZDbWwvb1JzendPY3IzZG5lbWltd1dXYTVhRnNQdVZEbFZOa2EvbStVdmo4UmFzR01HSm5PaGZnNnVxZ1VjVjRuWWhoRS8zWnVJVUNMK08ycW91VnlWWlA0R1lqS1Y1NHJod1g2aUJsN0JCNW9mYUdRVFg3cU02WkJ5d0tLUFVOSmNjUVRZZTllRFZHT0JGUTJrMExRR1dnNzV0V1UyeFVFNVBlY1ZZWDdlYXBMazFpYmVFbjZJemZSM3JCcERCZ3JqdTZ4VThOWWlDNkhsZEU4dmU5S2lyR096dTRmMWN4aklDVGNFM05kcm0yTW5OM1NYQ3N1S2xJRExUSVUyZDd2eGU5WnF5TnBrZXJIOHBIUTI5cXBrS25hZ2g0ZWZLNjR3N2ZaR0JWTmF2SDFlRlZSa2twTm1EZW0xM0xJdmFxWXQxVlRybVpQVU5sNUdSR1h0QWlZTnUxRlJpajZpQ3M1byt4R0JISGt5OC82MW80UE1KODJkclR3QkRGTkpuZGRFY1NTWEwyMytIbTIzbXRSQ3ZNR3VHbENkbnptRDlZS1R2dHRFUDNrb1RTZm9URUE5NW9qd1dsbEpZSHZNekRuQjZ4SmVjbmFqVmVkTlhJMyIsIm1hYyI6ImE2OTk4NzMyODBiNGJmMzdmNTBmOTYwY2UxZGRhOWQxODlhNDM0MzQ5N2UwYWJkNDRjOTY2NmRiNGE2NTZmN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+