В Калуге ночью объявляли ракетную опасность
Сообщения с такой информации от имени МЧС поступили на телефоны жителей региона около 4:30 в четверг, 19 февраля.
Калужан призывали укрыться в безопасных местах.
Позже МЧС объявило об отмене ракетной опасности.
По информации губернатора области Владислава Шапши, в ночь на четверг в Калужской области сбили два беспилотника. Никто не пострадал.
