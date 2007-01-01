В Калуге ночью объявляли ракетную опасность

Сообщения с такой информации от имени МЧС поступили на телефоны жителей региона около 4:30 в четверг, 19 февраля.

Калужан призывали укрыться в безопасных местах.

Позже МЧС объявило об отмене ракетной опасности.

По информации губернатора области Владислава Шапши, в ночь на четверг в Калужской области сбили два беспилотника. Никто не пострадал.