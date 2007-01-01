Семь беспилотников сбили в Калужской области

Это произошло в период с 8:00 до 14:00 в среду, 18 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

- На местах работают оперативные группы, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Также силы ПВО сбили летательные аппараты в соседних Брянской и Смоленской областях.

Ранее в Калужской области была объявлена беспилотная опасность. В аэропорту «Калуга» из-за БПЛА до сих пор действуют ограничения на полёты.