Семь беспилотников сбили в Калужской области
Происшествия

Семь беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
18.02, 15:25
Это произошло в период с 8:00 до 14:00 в среду, 18 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

- На местах работают оперативные группы, - прокомментировал губернатор Владислав Шапша. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Также силы ПВО сбили летательные аппараты в соседних Брянской и Смоленской областях.

Ранее в Калужской области была объявлена беспилотная опасность. В аэропорту «Калуга» из-за БПЛА до сих пор действуют ограничения на полёты.

