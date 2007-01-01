Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге дом сгорел на Правом берегу
Происшествия

В Калуге дом сгорел на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
18.02, 08:33
0 953
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Вечером во вторник, 17 февраля, пожар произошёл на улице Новой в деревне Шопино, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Огнём уничтожен частный жилой дом.

По предварительным данным спасателей, в результате происшествия никто из людей не пострадал.

Причины этого возгорания ещё устанавливаются инспекторами.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
пожар
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlExMys1USt4d1J2T1MwNHF6WU5EVFE9PSIsInZhbHVlIjoiRzdCaVM2aTlmeVgrU2xVRXI3TVFlbkRNRk9ZVWdZY0FjQmtGMnBIbU1NeE1pVUJMMnZYUXpPTkRWRUpsTWtPdSs4L3E3VWZJclM0VzBiV3VqN0Z4d1FHZExIM3FHTkduRDdDQ1I1V1hBQUVNakExZ0w0VG5ZbFo0QW1pT2hwTnlWSkNuS0RVYWZNalpuNzJXQmtaZGI5L2RjN2U2MVJnMThzNTNtSEFYRHQ3YWd2Zk5wMmxaN0dCeGlNMTZoUmVHMmN6Nm9VY2lvZlR1em1QVGJFRGdwdTJHN2k1SndlblRDL2ZKRkR6N0NydVFNWGpORTZOZm94OVUwdk9tT3dvYi9rVG53d1FUdTJCK2QzVmdvejFYZE1CaWx1K3VkbllXNDhXZTRDMFJJR0IzWFFobGRxM0swcWp4emxCNEloT3FFMElhc0lQWnhic0VsUW50QXA0ejhDL1JGL3FoN1dtWUdHOFRwOHlyMW9jRGwxVGxuK0FSQU9OUWNpUkxlWEdHbGlSdWxpSlFhVzFRbWtRY3JMWG9RUURqMXg5ampoWnhjcnRIUFk5UGZDcnZrUnF3UjlWVzJWdWVEOTcwb1dUOSIsIm1hYyI6IjJjMTc0ODAwODIwNmJhZmJlZDMyMTBmMzY5Y2Q2NjNiMTE5OGZiYTJkYTQ2OGJlYTk3ZGJhNGI1Mjk1MDQ1ODEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRWYkFJNTdpTVNLdmg3Zzg4SmprdFE9PSIsInZhbHVlIjoiSjY2S0VEZ1l4K25WOVpKamd6OXRBZmI2NE9xSXpSWE5XNmxJUVM1NW02c0VuRkljVk8wQWY1ZmhrZzhrOEtnU2JRMEN5clN0M0RkRXloZTAxd3lSbU40bXRra2lKb1JTU3B6VHhvNXNTOWM0dE1jaklPTndJOWZScWw0NklqRWkrL0h6L3pFcFgyV1hwK2pJMkw2bVlzSS9wN2k2UUQxbkJMWkpERDNWUGtWT1BUWm1kMW9Ga3hiMzJ1eThYV1NKblI5WjU4Yml5SkI1N1hLY3NQNVJOeE5tb2VPRDBXZFAvblEwWVlQQ0dMSy8vSDlsZ3Rkd0g2ZEZra2dpZ01PRmlwMDU5U1RkOUZwSUlNdlhZZEZXTmdXZFM2bTAvKzZvT2RzUHI2ZkJrRno2OE9KaC83NDRhQVZMV2M5Zlo2MDJwQkRVVGhNc3Y2KzhiVVBIdFYwdlpDQ2hHOEdlT2wwV1E0akF0QS9XbDBYZU15OTNiNENQQUg1QWkrWnFXWGhXbGltOHdsOWs4OTM3QUt6TVBVTUpmTXBtWjl0d3Z6aFdsbFZ4bVJXVitPeFRDbzdXTGFXRFdPZ0dFWk5PMVRnMzdYYlRJSkFlL0lXTVJOeVNLSkRKdmwvWUFMQW9DTW9MdmxXRDJVUHpRMkx0bGdDdkdyeGVISU1LeHNYZDlhOWlzK3dEcEVmWm1IOUZHOWl3Mm0zSXZkOEpraldmbUZnM1NaRGJINlN4N3pNVWNjRUI1ZG5wa3JSMnhaRHdER0JmRXVRdVJPU0ZjcHg2cG1DYWhlVzVJQlNpbUlSVzBObWYwN1FXVXBmUlIyZTNlWEtOU1BKSG1lejhBdENBRGhMMCIsIm1hYyI6ImNmMGUwMjdlMjBiMzI3MWVlYzU2YzgwM2ZjNGUyMTU0YTFiNmRkYTM0NWVlMWE2ZmRkMjI3Mjg2YmJlMWE2MzMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+