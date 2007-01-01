В Калуге дом сгорел на Правом берегу
Вечером во вторник, 17 февраля, пожар произошёл на улице Новой в деревне Шопино, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Огнём уничтожен частный жилой дом.
По предварительным данным спасателей, в результате происшествия никто из людей не пострадал.
Причины этого возгорания ещё устанавливаются инспекторами.
