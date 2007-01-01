Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге мужчина и ребёнок пострадали в ДТП на Южном обходе
Новость дня Происшествия

В Калуге мужчина и ребёнок пострадали в ДТП на Южном обходе

Дмитрий Ивьев
18.02, 10:21
1 1638
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В полиции сообщили подробности о происшествии, которое произошло недалеко от поворота на Чижовку днём во вторник, 17 февраля.

По предварительным данным, 56-летний водитель грузовика «Байбен» не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Ладу Ларгус».

Травмы получили 53-летний водитель «Лады» и его 11-летний пассажир. Врачи оказали им помощь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
20%
80%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlI2WWhyUnZ1MTJrNlhTUGxKK2kwRWc9PSIsInZhbHVlIjoiZUkvWlUxZ09GR0VIakxMbjZLSWt2eFhFT0RmNVJXeExCTi9vcm5pQUZIMUVDVm93SitrTEtvQzBaODhvOG5Gb3JjVHhTSk0yQ09WZktRRnhPMjljTUpyb3pkZHVKSjQ5U1BWeG4wQjBFS0R1L0ZnTnlVaVk4cUFrQjBBKzhzUnpnVkZISG1QWjdLM3JLcE55cGhQWEFDVDBtdWVSaVR2WVVtdWpabXBxSjJYaUdlRGVuc08vNyt0aGZsZ0EyeGxUZzk4NTdLU2JUQ2E0bkRIaVRGeURYWkpOZjcxUFR5dm92ZDVUMG53NVRQQjl1S3hTWkFVcEEzUDMyV0NPbjhQM2VQVkQ0bmQ4c2VnSUQ4ZlJKWE54MXhOUEtVNHQ0b2taOTZ2c3JXQ29CdUY4YUNWUWs5QWgxbmxscjFsbVZ1cXFDRklLZkZWUXh3QkxNT2xQdjE1aitGazVnczBiT0p5bGRiUzVRNjVYTVo0SDFpNnNzVFpYc08xQ3NHSEoySXNoaU8zWjc3L0lHeVlIck51cXBPMzJzbXlwMFhNdk9GN0dtS1ZRUUFiNTYzYmxzQ2dTSDhmOTB0RWtzZTFJa2hYViIsIm1hYyI6ImJjOTgzNjM3MGE4M2IxNWExNjgwM2JjYzlhMWU2ODMxNzNhNWZmMWIzZGUwOTk1ZWY5MjI5NWM1YjI3YmU0YjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikp2WWg5YldGcFJFWnY2b1I5dWZwalE9PSIsInZhbHVlIjoidnRvOEhNR0RaeUR1VHhLdEkwRHhhWjd1RmlHYWJobVlCOTRjdVZadmFWTWtUSEdYWHFESWF1R3NaT05qUVlnVmdDQm15a010cTc2dEVmS3VOaWgyUFhkRy93am1iWk5BZnpPaFhOUVJBQWliNjFnM0I1Ri8zL09tTzhNV2ZjODZaU3NDbkErQit3V3RESWdNMzJ2R0RIV2EzcUUrZFEyMGNCU044VlZkVE01ZDFubEZXbUliYlRUSVFuejQwcWxHNXQrcGRrR0dEbm81elJGNEIzM3FQTU1pVUYzeStxTjh3N3UzZTVmTVZ2T1B1NHllZWhHeFA2SFAvbG1wMWdpS1pkd0t0Nkt2KzV6bWZWTFdneGNUQ1Q4NGZiTjlTY3QvV2NocGZnQU5Gc3dRL3E1WE9iZ2hVNGlYNGFBanh5UzlwcE9rMlIvVmkxZFpsVHNXTmlOeUZ2YWNsMWFoU2JXRTJ2Q253UmdPMjJINWJ5ZVZzMGZ2R0FtZ1M2N2RmSnR5WnpLaHRvUFdDeEhSUTdPWThZTk43TG1DOGpLVUl6ZWdQL1lhRlpLUlU0VElYMEZJTEozbzRUSEYrZUMvNVJxUXVBVm9rdHBscGlMNUVjQTd5SXB0Y3FoVC82YWw0Y2E3eFZFejYrd29rNHRwdnhaVWlpZFN0djA2REVRalRsKzN5R3NieGJRaW1DNEZjUzJEenEybjlrSDVEZ1ZTOXlqcjFGVjN1QlpnUlhYYUg5NFZSU0ljTFBYRjJKYmlNMGJnUzd3WVZhVGlDb3U2Q2YzTTNzVjRCMit5YnVHbTR1VC95ZjhxZDI0TUIrc0l6M1hDd0lTZk9WR2E3L3ZGWmhscCIsIm1hYyI6ImRjMTc1MDc3ZmM1ZWViZGIwYmQzZWViMGMzMWIwN2MyYTMzNzkzMjI5M2JlZGQxNDI3N2Q5MWE4NGE4Y2IyMzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+