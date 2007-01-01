В Калуге мужчина и ребёнок пострадали в ДТП на Южном обходе

В полиции сообщили подробности о происшествии, которое произошло недалеко от поворота на Чижовку днём во вторник, 17 февраля.

По предварительным данным, 56-летний водитель грузовика «Байбен» не соблюдал дистанцию и врезался в попутную «Ладу Ларгус».

Травмы получили 53-летний водитель «Лады» и его 11-летний пассажир. Врачи оказали им помощь.