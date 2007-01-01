В Калуге «Мицубиси» и «Газель» разбились рядом с автомобильным заводом
В ночь на среду, 18 февраля, авария произошла в селе Росва, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
По предварительной информации, пострадали два человека, находившихся в «Мицубиси».
Причины этого происшествия ещё устанавливаются. На месте аварии работали представители оперативных служб.
