В Калуге «Мицубиси» и «Газель» разбились рядом с автомобильным заводом
Происшествия

В Калуге «Мицубиси» и «Газель» разбились рядом с автомобильным заводом

Дмитрий Ивьев
18.02, 09:59
В ночь на среду, 18 февраля, авария произошла в селе Росва, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

По предварительной информации, пострадали два человека, находившихся в «Мицубиси».

Причины этого происшествия ещё устанавливаются. На месте аварии работали представители оперативных служб.

