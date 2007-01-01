Боеприпасы военных времён нашли в Козельске
Спасатели обезвредили 13 патронов 12 мм, сообщили во вторник, 17 февраля, в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в одном километре от районного центра. Как это удалось сделать при полуметровом слое снега, пока не уточняется.
Никто не пострадал.
