Боеприпасы военных времён нашли в Козельске
Происшествия

Боеприпасы военных времён нашли в Козельске

Дмитрий Ивьев
18.02, 08:05
0 826
Спасатели обезвредили 13 патронов 12 мм, сообщили во вторник, 17 февраля, в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу в одном километре от районного центра. Как это удалось сделать при полуметровом слое снега, пока не уточняется.

Никто не пострадал.

