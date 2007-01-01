Обнинск
-9...-8 °С
Главная Новости Происшествия В Калуге на Южном обходе грузовик смял легковушку
Происшествия

В Калуге на Южном обходе грузовик смял легковушку

Дмитрий Ивьев
18.02, 07:07
2 1251
Авария произошла днём во вторник, 17 февраля, недалеко от поворота на Чижовку.

По предварительной информации, около 16:15 грузовик «Бейбен» врезался в «Ладу Ларгус».

В аварии есть пострадавшие люди, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Что стало причиной происшествия, пока ещё устанавливается.

