В Калуге на Южном обходе грузовик смял легковушку
Авария произошла днём во вторник, 17 февраля, недалеко от поворота на Чижовку.
По предварительной информации, около 16:15 грузовик «Бейбен» врезался в «Ладу Ларгус».
В аварии есть пострадавшие люди, рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Что стало причиной происшествия, пока ещё устанавливается.
