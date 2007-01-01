Обнинск
-18...-17 °С
Дом на две квартиры сгорел в Калуге
Происшествия

Дом на две квартиры сгорел в Калуге

Дмитрий Ивьев
18.02, 07:39
0 481
В Главном управлении МЧС по Калужской области сообщили подробности о происшествии в микрорайоне Бушмановка.

Днём во вторник, 17 февраля, там произошёл пожар на улице Работниц.

Вызов спасателям поступил около 13:10. На место выезжали три пожарных расчёта.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Причины этого возгорания ещё устанавливаются.

