Дом на две квартиры сгорел в Калуге
В Главном управлении МЧС по Калужской области сообщили подробности о происшествии в микрорайоне Бушмановка.
Днём во вторник, 17 февраля, там произошёл пожар на улице Работниц.
Вызов спасателям поступил около 13:10. На место выезжали три пожарных расчёта.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Причины этого возгорания ещё устанавливаются.
