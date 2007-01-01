Обнинск
-9...-8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Ракетную опасность объявили в Калужской области
Происшествия

Ракетную опасность объявили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
18.02, 07:24
0 856
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Утром в среду, 18 февраля, соответствующие сообщения поступили на телефоны жителей региона от имени МЧС.

Калужан призывают укрыться в подвалах, помещениях с капитальными стенами либо в других безопасных местах.

Ранее ночью сообщалось о беспилотной опасности.

О каких-либо инцидентах с беспилотниками власти области пока не сообщали.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik5HRzB6TGZqdGQxbWE4dXZjMkhuR0E9PSIsInZhbHVlIjoiekkvRzJaSjRKeDZaOHZzSlo1OVF1aEY1NWkyZE5WcnZKUzRPb25teWZRdDdQYmVJRHVzQ0ZiRnlhamFBa0Q2Q2xPOTY4bi9vTEJTd0NuYUFVb2g3bC9oMEdzNEZRaG42V1h2bDR3TDdNK01DblZYL0c5RmNTbEtZaTNJWGx6cWtDUlEybHVEQ3dEeS9RSFhsMUJPcEVsdVM1UjZkcG9xUkN2eWVQUGE3MFJwaS82VGlUOSt6QzJKNGNUdVdIYWFjTjJGN2NwNVJxc1I1M0NLSUNtN0ZYRGRxZ3JlVlRvWGRLbVJSQkNPUHVRZ0FON3ZBMTJoMjhQcm50VlRQR1hwSms3VHpHU3hhak1pclNCQXlrb0hEUkg5OU1oRW81c2ZyMjNRb1krRW9wNnlNUEpieW1WSzdDMS9jaUR4OHg3UE9VdXBObXU1N2FuUjMrTDk0YUNMeHF3YXRBNlhpTWdYZmhZYXlrV1o1SUZzbGJ2NE9MVzlCSG9NTHZyci9rVXd0UDlIM0JOMEl2cGtsUWZBZ3Zoak9jU2t2cnpxeEs4eDV5MEJqUHVFRVV6R3l4cHQ2Qmo5UzVwWHpKSjRnMC9mZCIsIm1hYyI6IjA3ZjQ5MjE2NjdjNTM2YTYzMDFhOTE4MDBlMGU2MTNmZGVlZjA1ZTIxODYyMTJlNTM0MjU0NGM2MzRhYzAzM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InJjcWhBUHdnZXlsYXR6dlFnK0ZmRkE9PSIsInZhbHVlIjoiV0JyaXVVemZiN3dMNy9XalZ2WjFPMzFzTlpDSloza29NS3pwQUVGcFg0L0VYMit4NCt1eHhBeFdTMHFRaXpUS1FEM2dNbCtHUnBkVi9rT0VLZC9HSlluVmpoRytpb21TTTlkWkJmYWFNOVlNZHVDMXJSVk1RRUpESEdOd09FUmRaZ0pOVCtpbFh1eE5UMU5Ibm0vZ09kNXk2OUFQMDFCa0FGaWNUWnA2V1dGT2pxNXdnRll1REsrWkhnTm1OeGcvOEhINVZ1MjN2alQ3RGZCM1V4Y093djZodEV0cGdCM1FLaEdsWUo3VmRxRE1KUm5TRjdPa2ZpUzcwR2lMSlVnd0hBc0xJVVFqR1lnbVhnbDRuOFlsa0k3QlZzNHpqN0llOXpIeXlnQU5UWktXQ0UzSGx0TWc3TitZRjBGUy8yS1dSSHlLL2tVZ0NrZU1DWVBwNWRDVVA1TnlIbWVHdWF5M3BlZk4yOS9iVFFucVI5MGtTNzhNUHh5R2MwamM3Tk56Zkhad3ljQXVPZkdVSHhvVlRpemlDY2xPcjBIWEhnUDlaS1JOeUsyenhONktaWTZkbTB2Zk1VVkJ1NjZtRWVVUGdEM3BrNnFzMDNQQVBUMnk1WUFhWVM5a1BrMTBJMzNVOTIrbi9OMENVTFdySEltSHFiRlFVSXBHWko2eU1IbldnbEhYL1NWaDhCam9Od1h3NlNWelZQYmxYUk1UQSs1YzZRR0ZhMjJieC9ZbHd1SThkNCtjMlZOTUJJaVdwcWhmNC9oK0lXa0tZanhzbHhZY3g2aUJ6WitBMWdoYUFwRWhHMWkrck5DdktncmgxeDZMQ240OUpIWmxVQUh4MTFPMSIsIm1hYyI6ImJjNDZjNDk5NWQ3ZTg3YjRlMTBhZGY2YTE2YWY4ZWZkZjk5OWQ4MjQyZGFlN2E1ODQyZWJmZDA5OTBkOWM0YWMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+