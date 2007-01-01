Ракетную опасность объявили в Калужской области
Утром в среду, 18 февраля, соответствующие сообщения поступили на телефоны жителей региона от имени МЧС.
Калужан призывают укрыться в подвалах, помещениях с капитальными стенами либо в других безопасных местах.
Ранее ночью сообщалось о беспилотной опасности.
О каких-либо инцидентах с беспилотниками власти области пока не сообщали.
