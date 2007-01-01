Обнинск
В Калуге мужчину отправят на принудительное лечение за осквернение памятника
Новость дня Происшествия

В Калуге мужчину отправят на принудительное лечение за осквернение памятника

Дмитрий Ивьев
18.02, 08:39
Завершилось расследование уголовного дела, которое возбудили после случая в апреле прошлого года в сквере Медсестер.

Как мы уже рассказывали, 44-летний мужчина белой краской нанес надписи на памятник погибшим медицинским работникам в годы Великой Отечественной войны.

- Согласно заключению комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, фигурант в силу психического расстройства не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - прокомментировали 18 февраля в Следственном комитете. - Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера.

происшествие
