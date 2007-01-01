В Калуге полиция занялась случаем с трупом собаки в подъезде
Как мы уже рассказывали, на запись камеры наблюдения попала ситуация на улице Фомушина, где женщина волокла труп своей собаки по подъезду.
Во вторник, 17 февраля, ситуацию прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области.
Там заявили, что на место выезжал участковый.
- При визуальном осмотре трупа собаки телесных повреждений не выявлено, - пояснили в полиции.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
