Главная Новости Происшествия В Калуге полиция занялась случаем с трупом собаки в подъезде
Новость дня Происшествия

В Калуге полиция занялась случаем с трупом собаки в подъезде

Дмитрий Ивьев
17.02, 14:07
0 455
Как мы уже рассказывали, на запись камеры наблюдения попала ситуация на улице Фомушина, где женщина волокла труп своей собаки по подъезду.

Во вторник, 17 февраля, ситуацию прокомментировали в Управлении МВД по Калужской области.

Там заявили, что на место выезжал участковый.

- При визуальном осмотре трупа собаки телесных повреждений не выявлено, - пояснили в полиции.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

