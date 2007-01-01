Авария остановила движение на подъезде к Калуге
Во вторник, 17 февраля, ДТП произошло во Мстихино на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина».
По сообщению очевидцев, движение в сторону Анненок полностью перекрыто.
Пробка со стороны Льва Толстого и трассы М3 растянулась уже на два километра.
Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь