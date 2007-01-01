Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Авария остановила движение на подъезде к Калуге
Происшествия

Авария остановила движение на подъезде к Калуге

Дмитрий Ивьев
17.02, 10:41
0 355
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Во вторник, 17 февраля, ДТП произошло во Мстихино на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина».

По сообщению очевидцев, движение в сторону Анненок полностью перекрыто.

Пробка со стороны Льва Толстого и трассы М3 растянулась уже на два километра.

Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkYwbCtCRDUrcXRjcndyL0lnMVhpMkE9PSIsInZhbHVlIjoiQjdsYm52dU1XQThnbSt1azB6WGMvaFg1MGxtMVJqRFlyN01XWFdvOURSL01zckxwdEpHZUlYS1NlUzQxZ0loM3F5UW5BTEhPb0poYkUybUdwUENSN1RBQktqUjVCVklmTy9uQjIxMFVuWnJOVUdLS2N6ZUdtdWNwT0IrazYwanR2a3lrV3ZzczBwMm5nY3Q3TjlMS3BlTzlYbWwvY0lkNDdQcE5NSHFYM0xBQVptQ0d5czJrUkFqdVg3MGxtdjIxMGJzOUFtME5uMnJ0SHg3T0gxOTJOTnBRQnR5a0Y3ZlJCYnc0dDd5SEpzUVZDQUlVWk5VdVRuK1p6TFRyRnUzV3NCTTI3amR4eDkyREFablZmM0o3Z054VXFJTGZQYWNTWUNzOHVrcHRqZjYzSmRac21kSWxaYWNUaHgxT1lZSHk0STRSNGlGTFZpTHpiYW54VDhGK2ROMU5uM29aeEJTb1FoaE1UVHh2TkhMb04xRC9uRnFDS2ZlSXJzL1dXNjViU1M3cHdUVjZPQmxWWXVUd1c0SGU3RWlQOFRIWXhqUHlQMVNHWmVxUjVickZZYXFuM0hlRUc0OUNCQVY3WVpDWiIsIm1hYyI6IjU1MjU3NDdjMzk3ZjdmM2M2NjAyNWViMDY2MGI0ODRkMDgxZjk1NTZmYmFkNTk3ZThkZTc2MWMyYWEyNTY4ZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IisyNUJLVVVYaU1adjcwZnN4RDNpUlE9PSIsInZhbHVlIjoiU0d5cWxMcGV4a3BYNzd1WVVrbUZ2d1l1UndWb3doZlN2SnlqczI1cU1uMFc0TDRMVTZkY2tyRm52S0RHSW5wbVpHaGxuczZYcHJDZkRMMTV2aTZhenQ1Z3c0aU8xakZ2OXhHTWlKUUFwU05ZelR3UWhib09WZGs4Q09hbDZYcFJoYWRqVTU2T1h4N0RYeGNJUUJORjhWYXZYa3J6ZTBscURBMTlNbzVmNXlyOGI5VGxLbW5UNVFHQ0ZlYmNBTitjLzcvUmlYOERjbnB1L1BSbXBoSDJuL0p0NlVaTkJKVndOVW1idWlVOEF3a3lROW02NEk2MVBSL1FjSk44MUdOU0tyZ0REaGFaZG9WWnJ4V09XRU90c3E3L2FsVi9zZXAwZlNtQ1JaNWphNC9OZm9qSXkwTzk2U1daWlR3SUpVdG5GRytiMDl2TUdSKzZ0czZXUlVQUEdwYmI2eXhOZlptcWl2cmlZb0d3c1JkK00vb3RqRTFEYjJ1RTBwT0QxZUxwQjZ0bGpWT21WS2ExbkxXL1ltY0hjcHNiNEJRY25ZQ2xtTS9PQ0pHdWNOSW0yeWVNd1JJOWRwbHkwc0xRSVM2ZEt4S2lsQ0VhTDdXZEZxdjBiUTQ4MVlpNnJHZjI3TmhCampDVEtCUzlaWmhmRGlqaEVPTkxYSFE0ODI2RjViYzV4RHhZR3dGbmdDUE02Ukg3Smwwb1dhd2V3RmdJY1ZiWUlLekIydE5FMi9ERHdMOHgxdlNWdmYxNSthdlF1eFRpMkR1MXc1WGNrcUEreW5KcVN0UjBkNWpianN6Q0VSd0ExUzBwN3huZUJBWm16eUoramJTUm9BZ3NJelpPVWwxRiIsIm1hYyI6IjI1MDRjMWQzMTBjNTY1YmU1YWEyNzBiM2RhNzQ4ZDU0MTNjNjY5MmI3NzIxMmNiNGY4NDViMmJhNTY5MTA0NzkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+