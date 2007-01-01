Обнинск
В Калуге мёртвую собаку волокли по подъезду и выбросили в кусты
Новость дня Происшествия

В Калуге мёртвую собаку волокли по подъезду и выбросили в кусты

Дмитрий Ивьев
17.02, 10:42
0
Инцидент на улице Фомушина попал на запись камеры наблюдения.

- Жителями дома написано коллективное обращение в полицию, - рассказал правобережный депутат Яков Казацкий. - Попросил руководство силовых органов взять расследование на личный контроль, чтобы все участники понесли заслуженное наказание и такое варварство больше никогда не повторялось в нашем районе.

По предварительной информации, мёртвое животное вытащила на улицу и выбросила его хозяйка. Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.

