В Калуге мёртвую собаку волокли по подъезду и выбросили в кусты

Инцидент на улице Фомушина попал на запись камеры наблюдения.

- Жителями дома написано коллективное обращение в полицию, - рассказал правобережный депутат Яков Казацкий. - Попросил руководство силовых органов взять расследование на личный контроль, чтобы все участники понесли заслуженное наказание и такое варварство больше никогда не повторялось в нашем районе.

По предварительной информации, мёртвое животное вытащила на улицу и выбросила его хозяйка. Точные обстоятельства сейчас устанавливаются.