В Калуге завели уголовное дело после обрушения крыши дома на улице Театральной

В минувшую субботу, 14 февраля, 400 квадратных метров кровли обрушились в доме, расположенном на перекрестке улиц Театральной и Дзержинского.

А утром во вторник Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности».

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по этой ситуации.

Отметим, что в результате ЧП никто из людей не пострадал.