Происшествия 12-летнюю девочку ищут в Калужской области
Происшествия

12-летнюю девочку ищут в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.02, 09:47
Читайте KP40.RU:
Софья Виленская пропала на юго-западе Москвы в понедельник, 16 февраля.

Школьница вышла из дома и не вернулась.

Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Калуга», девочка может находиться в Калужской области.

Рост пропавшей – 158 сантиметров. Она худощавая, темно-русые волосы. Была одета в зеленый пуховик с капюшоном, белую футболку, голубые джинсы, белые кроссовки и серую шапку. С собой девочка взяла сумку цвета хаки.

Любую информацию о пропавшей можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.

