25-летнего калужанина судят за ДТП с пострадавшим мотоциклистом
В Дзержинском районе завершилось расследование по делу об аварии, которая произошла летом прошлого года. Теперь обвиняемый предстанет перед судом.
По версии следствия, днем 3 июля 2025 года 25-летний водитель автомобиля Ford Focus стоял на обочине трассы Калуга — Медынь. В какой-то момент он решил выехать на проезжую часть, но не включил поворотник и не убедился, что манёвр безопасен. Машина выехала прямо на встречную полосу и врезалась в мотоцикл Honda, который ехал по своей стороне дороги.
Мотоциклист получил тяжёлые травмы.
Теперь дело передано в суд. По закону, за такие нарушения может грозить лишение свободы до двух лет, рассказали 17 февраля в полиции.
