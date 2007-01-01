Обнинск
Происшествия

25-летнего калужанина судят за ДТП с пострадавшим мотоциклистом

Дмитрий Ивьев
17.02, 08:00
0 355
В Дзержинском районе завершилось расследование по делу об аварии, которая произошла летом прошлого года. Теперь обвиняемый предстанет перед судом.

По версии следствия, днем 3 июля 2025 года 25-летний водитель автомобиля Ford Focus стоял на обочине трассы Калуга — Медынь. В какой-то момент он решил выехать на проезжую часть, но не включил поворотник и не убедился, что манёвр безопасен. Машина выехала прямо на встречную полосу и врезалась в мотоцикл Honda, который ехал по своей стороне дороги.

Мотоциклист получил тяжёлые травмы.

Теперь дело передано в суд. По закону, за такие нарушения может грозить лишение свободы до двух лет, рассказали 17 февраля в полиции.

