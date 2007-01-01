Массовое ДТП произошло на трассе в Калужской области
Массовое ДТП произошло на трассе в Калужской области
Днём в понедельник, 16 февраля, на федеральной дороге М3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись три автомобиля.
В районе Малоярославца разбились «Киа», КамАз и «Мерседес».
По данным Главного управления МЧС по Калужской области, в результате этого происшествия пострадал один человек.
Точные обстоятельства аварии еще уточняются.
