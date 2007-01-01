Обнинск
Происшествия

Массовое ДТП произошло на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.02, 07:10
0 627
Массовое ДТП произошло на трассе в Калужской области

Днём в понедельник, 16 февраля, на федеральной дороге М3 «Украина» в Малоярославецком районе столкнулись три автомобиля.

В районе Малоярославца разбились «Киа», КамАз и «Мерседес».

По данным Главного управления МЧС по Калужской области, в результате этого происшествия пострадал один человек.

Точные обстоятельства аварии еще уточняются.

