В Калуге «Лада» и «Хендай» разбились на Советской
Авария в Турынино произошла днём в понедельник, 16 февраля. Фото с места происшествия опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.
Около 15:50 там столкнулись «Лада Приора» и «Хендай Крета».
По предварительной информации, травмы получил один человек.
Причины этой аварии в Турынино ещё уточняются.
