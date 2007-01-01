Обнинск
Главная Новости Происшествия В Калуге «Лада» и «Хендай» разбились на Советской
Происшествия

В Калуге «Лада» и «Хендай» разбились на Советской

Дмитрий Ивьев
17.02, 07:07
Авария в Турынино произошла днём в понедельник, 16 февраля. Фото с места происшествия опубликовало Главное управление МЧС по Калужской области.

Около 15:50 там столкнулись «Лада Приора» и «Хендай Крета».

По предварительной информации, травмы получил один человек.

Причины этой аварии в Турынино ещё уточняются.

