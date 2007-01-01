11 беспилотников сбили в Калужской области
В ночь на вторник, 17 февраля, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории Куйбышевского района.
Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На земле также нет разрушений.
Ночью МЧС рассылало калужанам сообщения о беспилотной опасности. Людей призывали быть бдительными.
