Обнинск
-16...-15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия 11 беспилотников сбили в Калужской области
Новость дня Происшествия

11 беспилотников сбили в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.02, 09:03
0 734
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В ночь на вторник, 17 февраля, силы ПВО уничтожили летательные аппараты на территории Куйбышевского района.

Об этом рассказал губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал. На земле также нет разрушений.

Ночью МЧС рассылало калужанам сообщения о беспилотной опасности. Людей призывали быть бдительными.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlU3ejIwcUhEYmNyWGw5dmViSlhkRUE9PSIsInZhbHVlIjoiR1Uwa3lTTThCMkdCcGgzckNsS3QrMHo3OW9jcnFaZExtYnpIelNMaERPa0hwWFJYc3NUV01NaXJGdEhXOWVVamM3ZWY0WGRmakZWVzFHa1JsYnRzakRJcUJqNHI1aklWaXJVanZELzlqakNEbW1wWVkwRUM5YXQ3c3E3aHc0a28zclB0ZlRWalVQQ3VOc29VaExPZm5kMFl0WHVGSDBkbmYrZ0xUS3VyRE93d2c5MjA5N2dhcU9KNWhjVSt2Smk4YWtoWm11WSt1a3JxMmV6dWVGZVRQbU83T1E3QW4zWG5iU0RQc2tmSHN2K1hqVlNmZG5rbGVjNmpsQTBNbTVEWU1odTM0Wkw0cGk1Tm1ialJudXZ5SzBLdWUzQ0JZNnM2R3h3YjM0MTExYTFWd21hZ2h6K084ZzdQOUx2R2dkZlhCQkZGaDJ0emNBUTBnUzJlT2JIZVdkQkwraHoxUjNiQmhRTjdFeHRmdFozcEs0VTVtTzhQVW5Qd21nZndmc2J4ekZOS1FpTlVZc0h6LzRoWS9MdEJ3WTZXVitZUjVpa0x2V2JabGgrR052VkU0TlVRQS9nR3I5bUd4TlJqSW95KyIsIm1hYyI6ImNlZTFkZjg2NTEyMzUzMmUxMWJlZmQ4MDc1NzJkMTZjNzEzYmM1MjBjY2UxNDA4OTFjZTYzZWM0ZDhiZDlhNjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IndkSThaRE1rc2hnK0VzUHFBMEo5Qmc9PSIsInZhbHVlIjoiSnNVQkJqUjhabzlBdlN4em85ME8wNnYrcnNpb251TktvcFZkeVd0Y0c3OU9DN3JoRzJoVkJWRlcvbFpiMnRvb2I1QVJlRTFabnBXYTN6VndLWmNXdjdtVkRzMENhWHpoRmhjcU1WZkdTMWFlcXRYdzJkSWd5bDNHOFFGbHJhb1AwR3hFSGptSDlIaEdNR0pHZDlOQ0RuWnVwOXlpMUlXZWNkSXVVK0dkRHZxdDBrR2NjSTlUZVJvUkUzZmgzcHllK2RLT1Y5S3BFbEpkd0dZV0ZsbWNKMWwraE4vaVZpY21WSWcxUUEwSjVncDVwRXdMblBUdXg3Z2xtNk9Wa0lQOE8zSWVtT2RqeEE0UXQycWtTc1MzMk16VkFoNzc1T2tydlNncFc1NklaaHFMajBDVDdSMEhVS3NUakR2WEN0RXh2ZUJNRXZ0QkxnSUhIUFlLRXdyZUVXWFBmd1oxUlRMdjRlenhvYWZjV1k3a3JJMnRMaTB5UDFrMUpFNmdERUZJb24zbHlQZkJiN3FmZklEZzdqM3NVbHlSRDJiaGVxVUhRNGV2QVBSU1hNVVRoZlE5TmExWnJCWUFBWjRJYjd6TS9KcHpnZjVjaTRnZklOdithY2NXRVB2VTJ2ajBBSEhTZ0piMWRWcnZ2MEVmTVFOczNWT2tlRlg0eStuNnVaSmVIaldvKzNOMTQ1bnlEY2pmQ2J0MHlUTmQ2ZUdFYjljT2JOdDd2N2tsUHpYV2dyakkwblV5QmFmdSswaGUwU3RDWmgzSUFrSTB2K2FtUTVJc0FhNFpaaHBnNVYzOEZmclVlYmNsQ2hkeDl1dTRUTmFXZzNzK3ZpOVhnVHB5VFZOVyIsIm1hYyI6IjliNTA5YjRkYWMzYjBhYTJiNTkwYmE3YjAyZDc2ZmVjNjk0MmViMzQyMzE2YmQwOTk0NmM4YTQxMjdlZmNmZTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+