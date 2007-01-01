Обнинск
Новость дня Происшествия

Дети 3 и 6 лет погибли при пожаре в Калужской области

Дмитрий Ивьев
17.02, 06:32
Трагедия произошла вечером в понедельник, 16 февраля, в селе Совхоз «Боровский» в Боровском районе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Около 18:40 на улице Дачной загорелся частный жилой дом.

На месте пожара нашли тела детей 3 и 6 лет.

- По предварительной информации пожар произошёл по причине неосторожного обращения с огнём, - заявили в СК.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

