Дети 3 и 6 лет погибли при пожаре в Калужской области
Трагедия произошла вечером в понедельник, 16 февраля, в селе Совхоз «Боровский» в Боровском районе, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Около 18:40 на улице Дачной загорелся частный жилой дом.
На месте пожара нашли тела детей 3 и 6 лет.
- По предварительной информации пожар произошёл по причине неосторожного обращения с огнём, - заявили в СК.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сейчас устанавливаются все обстоятельства.
