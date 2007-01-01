Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области упала водонапорная башня
Новость дня Происшествия

В Калужской области упала водонапорная башня

Дмитрий Ивьев
16.02, 12:59
0 883
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

ЧП произошло в деревне Манино Людиновского района, расположенной на дороге между Людиново и Кировом.

Глава района Геннадий Ананьев 16 февраля сообщил, что башня упала из-за погодных условий.

- Серьезных разрушений нет, - прокомментировал чиновник. - Временно отключена подача воды. Все аварийные службы работают на месте. Планируем в ближайшее время восстановить водоснабжение. При необходимости мы обеспечим подвоз воды для жителей. Ситуацию держим на контроле.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
жкх
Лента настроения
19 оценили
21%
0%
5%
21%
16%
37%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ind6b0xDUGdLTlNFR29ydnRuZVBYWHc9PSIsInZhbHVlIjoiRXF5R3o3VXB3YUJQbmNDRFRpbkJEejFBMCsxb1ZydDBrck10c05pSThGYXhUKzVIbUlKZnBRNWNzZ3VtOTBZRHBvS3g1N2ZMWEN1aEVTTzhmdmVEYktIOVY3OGsrUFlMakNBQmdXOWdkVWlJMHBjbVNnU3BPOFNwVUIwS0FPaE1nMW16Q0hTR3VtWE1zK0ZkTlVLY2x5SEdHZVdQM0F5VURnNW44ekJZU0FkdDJDeHp5eFo3NDJGYnFNU1hTeWtMeCtpeWFXRDdkS24zOGh5UnZITjk0aWhubGxxcEpFZFJEZDBxSEQxc01qVUNtUk0vY25wNzRkV1JiRHFTYjMrZ2Z4dUI0Z2tYd1puN2pyMXhoWVRybExGVjRqY3kvUWtvcDFJSTN1b0c5MmNDbjZqWTl2TlIyS0R2aFZRVWhudG1mRThkOFZucExkSXgxaVY3cnhOTDM3czZTYlBPaWlkam5Gb0MwQ043TzZxdEtwYkdxcVBlU1RIeUJuaStMcGJZYWRKRGVadFBYVE1vOXdPV29YQk1kZkxGNndoa1BvdHQ1cnpJdUF1aExzV2YzUmQ0d2tkUHZZQnhNNGdLb09CUiIsIm1hYyI6IjdiZmZiZTdiMTU5ZjljMjNmODljNmZlNzM2NzY3N2YzZTYwNWI1YTkyMWE3NTNlYmRmZjYwMDQyMzdjNGQ3ZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJOSHJ1YytpVEhmR2JIQ0VEY0szaXc9PSIsInZhbHVlIjoiY1htcGc4WHJkWW9RQm5NNUVoTTZoWE50OXFCZGtiOFd5LzBhUnNWa1ZyM2c2cDNobGNWdEh0aTFQSnhsVTNnK1ZOblJQRWFMUmFqMTZFV0ptTUtLS0N0djRHSkErWXRRU3R5QzFsaXM3M3VFR0NuZVB6ekY1N0YvRmorU1lidExsTDhsTy9sUzQvc1ZTZlBoNUl3RDJjemlPMTVvYVlHMEdUK1VQWEZpc2htVFd5dXdrdWF0aTZ4SzcrVEtYdnFOUjB6SytvZXA0VG9JMnFndUlTQlM1WFk3SjVibmlIRjZyL004b3VvTWdsOGFKTXNXOWt6emtuSVFJMWoxWjF5Ky9oYlhKRmR1NFF0Y3pCU0Q1T2x3Y1NUYnc3bzVtYU1KcGt3a001di9od2tUVWE1STlPZ3JzUjhzc1NRVHJDdHRsYlNuaktjdVdpN1lBcWkyL3RxMTR2NVh6RUZxZ2pHZEFlV0ttTkhnZlZDdmdndll4elFzcWh0bjJwaVRyKzh5dFFheXlScHVzRWJFTkQwUytGTnErbkNXMVR1bE9odi9kZlIxNDJqZGF1VHVIaDlHWnZvcEhqc3lpM25TbGsxOU9xckZJMmYyaWROSDZqcTNERUYxd01qWTk0NTdxMWcycVZCanI4N1ErMmc1OTVxVmR0UzlwNW9yUXQ5OTVNM2pVV1AxQ1BtYlpaZ3JMK1AyVFhjQ09ZUWw3eVoyQWdEU2lmNmZORXZ4dDY0VStZd1ZvU01oc2lGSjhsaE8wMUlQMDNCc1VoK3g2SlZsQ081c1NpSXd2bWZRVUJ4OXhSSmJtdTlRaktCNUIvaVNySG5mc2pEZ1JVanRIN21FdnpHNSIsIm1hYyI6ImY1OTVmYjViM2UxYzJhNjk0NGRhOGZkMmQ3MzBiYTNhNTgyMjJiNmZjMTAwNDhkZWE1MjI2MDdhYzM5YTU2NmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+