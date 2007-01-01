В Калужской области упала водонапорная башня
ЧП произошло в деревне Манино Людиновского района, расположенной на дороге между Людиново и Кировом.
Глава района Геннадий Ананьев 16 февраля сообщил, что башня упала из-за погодных условий.
- Серьезных разрушений нет, - прокомментировал чиновник. - Временно отключена подача воды. Все аварийные службы работают на месте. Планируем в ближайшее время восстановить водоснабжение. При необходимости мы обеспечим подвоз воды для жителей. Ситуацию держим на контроле.
