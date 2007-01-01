В Тарусе обрушилась крыша дома
Инцидент произошёл 14 февраля на улице Горького. Там частично рухнула крыша дома №21.
Площадь повреждения составила около 30 квадратных метров, также частично нарушилась кирпичная кладка в стене, рассказал глава Тарусского района Михаил Голубев.
Из людей никто не пострадал.
По словам Голубева, дом находится в непосредственном управлении жильцов.
В нынешнем году как раз запланирован ремонт кровли по программе капремонта.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь