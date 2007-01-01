Обнинск
-13...-12 °С
Происшествия В Тарусе обрушилась крыша дома
Происшествия

В Тарусе обрушилась крыша дома

Дмитрий Ивьев
16.02, 07:26
212
Инцидент произошёл 14 февраля на улице Горького. Там частично рухнула крыша дома №21.

Площадь повреждения составила около 30 квадратных метров, также частично нарушилась кирпичная кладка в стене, рассказал глава Тарусского района Михаил Голубев.

Из людей никто не пострадал.

По словам Голубева, дом находится в непосредственном управлении жильцов.

В нынешнем году как раз запланирован ремонт кровли по программе капремонта.

снег
