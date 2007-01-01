Обнинск
Происшествия В Сосенском сбили пешехода
Происшествия

В Сосенском сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
16.02, 07:25
0 300
Днём в воскресенье, 15 февраля, авария произошла в городе Сосенский Козельского района.

По предварительной информации, около 15:30 на улице 60 Лет Октября человек попал под колёса автомобиля «Мерседес».

Главное управление МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства этого ДТП ещё устанавливаются.

