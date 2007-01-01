В Сосенском сбили пешехода
Днём в воскресенье, 15 февраля, авария произошла в городе Сосенский Козельского района.
По предварительной информации, около 15:30 на улице 60 Лет Октября человек попал под колёса автомобиля «Мерседес».
Главное управление МЧС по Калужской области сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства этого ДТП ещё устанавливаются.
