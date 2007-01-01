Гараж сгорел в Калужской области
Пожар произошёл вечером в воскресенье, 15 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Вызов из поселка Бабынино поступил спасателям около 19:30.
В переулке Садовом сгорел гараж.
По предварительной информации, никто из людей не пострадал.
На место выезжали четыре расчета пожарных.
Причины происшествия ещё устанавливаются.
