Происшествия

Гараж сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
16.02, 07:20
Пожар произошёл вечером в воскресенье, 15 февраля, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Вызов из поселка Бабынино поступил спасателям около 19:30.

В переулке Садовом сгорел гараж.

По предварительной информации, никто из людей не пострадал.

На место выезжали четыре расчета пожарных.

Причины происшествия ещё устанавливаются.

