Средства ПВО ликвидировали еще три БПЛА в небе над Калужской областью
Вечером 15 февраля над регионом средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще три вражеских дрона.
Губернатор Владислав Шапша проинформировал жителей об инцидентах в небе.
Беспилотники уничтожили в небе над Сухиничским и Козельским округами.
На местах падения обломков работают экстренные службы. Предварительные данные свидетельствуют о том, что никто из людей не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.
Международный аэропорт «Калуга» продолжает работать в режиме временных ограничений. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Меры введены для защиты гражданских бортов.
