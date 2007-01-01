Обнинск
Новость дня Происшествия

Средства ПВО ликвидировали еще три БПЛА в небе над Калужской областью

Вечером 15 февраля над регионом средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще три вражеских дрона.
Ольга Володина
15.02, 22:30
Губернатор Владислав Шапша проинформировал жителей об инцидентах в небе.

Беспилотники уничтожили в небе над Сухиничским и Козельским округами.

На местах падения обломков работают экстренные службы. Предварительные данные свидетельствуют о том, что никто из людей не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.

Международный аэропорт «Калуга» продолжает работать в режиме временных ограничений. Воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы. Меры введены для защиты гражданских бортов.

