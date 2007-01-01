Во второй половине дня воскресенья атаки вражеских БПЛА продолжились
С 14:30 до 18:00 над территориями Калужской области ликвидировано 12 беспилотников.
Силами ПВО уничтожены дроны в Кировском, Хвастовичском, Думиничском, Сухиничском, Малоярославецком районах и на окраине Калуги.
- На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, - сообщил губернатор Владислав Шапша.
Таким образом до шести вечера 15 февраля над Калужской областью сбито уже 24 беспилотника.
