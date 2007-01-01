В небе над Калужской областью сбили еще пять беспилотников

В воскресенье, 15 февраля силами ПВО уничтожены БПЛА над территорией Дзержинского, Малоярославецкого и Жуковского районов, а также на окраине Калуги.

В первой половине дня губернатор сообщил о ликвидации семи вражеских беспилотников. При той атаке обломки сбитого аппарата повредили крышу больницы в Козельске и несколько автомобилей. В этот раз обошлось без разрушений.

- На местах работают оперативные группы, - написал на своей странице в соцсети Владислав Шапша. - По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.