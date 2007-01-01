Обнинск
-8...-7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В небе над Калужской областью сбили еще пять беспилотников
Новость дня Происшествия

В небе над Калужской областью сбили еще пять беспилотников

Владимир Андреев
15.02, 15:02
0 375
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В воскресенье, 15 февраля силами ПВО уничтожены БПЛА над территорией Дзержинского, Малоярославецкого и Жуковского районов, а также на окраине Калуги.

В первой половине дня губернатор сообщил о ликвидации семи вражеских беспилотников. При той атаке обломки сбитого аппарата повредили крышу больницы в Козельске и несколько автомобилей. В этот раз обошлось без разрушений.

- На местах работают оперативные группы, - написал на своей странице в соцсети Владислав Шапша. -  По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImUyZmJuYWdCQnY0MDcwSExIakM2bFE9PSIsInZhbHVlIjoia0xWQVZkM1dUakdQS2NOeFE4RkNhNWN2dW9hVW9WM09FN2p5c1g0YSsxaVNJbGF2K0VzS0VpdWpXa2xJYXJJakREb09HcTQ3Nld6bmszVHRMN3lMS0V1clJTRmtMZzl4MG5nMmQ3ek5YS0lML0JZODZsalo4Y0hLRTVSZDFzRGFyZmFsNCtSTHZLbnQwZmRjQkE2Y3d0eGM1TmdBWUJ0ME0randSMVV6d2Y0b1JObm5GWEEwQUJIbzIzTkc0cGIyaTdDWEFnNGlFUjVhUGtzeE14ZExqNUdHR0FNU3Bxa0U4YVdBbkEvbEQ4UUh0dGgvV1FtSDIyeTVhWHpjWGFCS0NMVEdLRU9vb3EwU212LzRXbzJ6SGtTT1czaWQxSDNCQmNoanFsNzVDOUp5L0xkdkVzNGNWZEg1RVFuSkVOcEpSZzZhZUpuc25wUGhrVUhwYjVRdHJWT1dyaFBKZjRHSk1aeUpRMGFZWmtvYzNNQzZJL216SVk4STRVRTBPRUtCVWI5T0ZCTjgwMSsrQjh0MG5IaHd4NDIyZmtaVWhKNFZ4RW9XZVJ6SSs1bXV3QzVzVUFXUk1WU29tcmNJdzFNUCIsIm1hYyI6IjFkOGVmZWJkMDdjMjUwZWJmZTg0NmRkZWQ1ZGI5NmMxZDJiOGZmMDhjZTdkOWQ3Y2M4ODkyOGVmZGY2Yzg0MWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBNV0t6eGZRenBieXBrekYweFZCaGc9PSIsInZhbHVlIjoiem5NREhQaDcyOU5Mam41SVdLMDQwNlpLMy90Ukt6V2xDMFR0ZmFsR0g5L0I0ZDlac1BzblltQzVzYVJNR1FVSllHL3NwVURHdHF1SDRoTXhTUjlZVy9GRDVTRSs3UE9yOWhKZjJ5bFR3TktpUmVralRvaWQrMUZDSitXcmZaREVPQzZVNURvVDhjdXZpaW5GQjlORVM0YUlPVTg1VUpmUU5KeEQ5V1pWdTJIcnBYMTZrSlk1V3pwd0gxWUJhZVJlTEloMVh4UUJCU2JiTFVVSlUrU1pUQTFrd0xsc1pzVm5tdXFmVWtnSHUyY1NDVENEMWdPd0FuY2p4dEhoald4UXQ2THFBcnVTa2VUK3FPWnpkWkoyWDZta1F3L3VaTk9OUFd1L3RGM3QzbzFaTS9KY2lGdWVSV0V0anl0bk1kTGk2WkZRajBFdm55TjF4eHpIN281RjE0VDBadXVyYy9IcHZJaFZTMm95S1Z0NGV0RUk1YzlGRUp3alhSQ1Y5SGFTdDFFMXZtbnZ5ZHlDZXUzb3dLR2k0U0VwaFVyVEQ5TWJhUmZqbW5GSm1Za1N4bW82YlQ0K2syZWRmYW1QcXZuNmc2c25rSlhYOURhMkJXL1JJaE5MaVliRFNvYkdud2ZtQ000RjlidysrNmtWRmYxV0R5SmdabFhFemJpbVFubDA5QnR6bTRtbnZjS3JVUDJNTEZRQm4reWhHbUVaSTBIU2RRRjZwaGZ6ZjBVcXJCWStpQnBqQ1hja2JNL3BYeTFxZ1R1RjZEdHdCUWg2cDB4cnhpOUlseVVicG4xcm1uUkxrZHBGYTlmT1F1bUpaSnVTeUVoTVV0N2k3a0ovZXkxUyIsIm1hYyI6ImRiNWQxNTJmY2Y1ZmUyMjE1Zjg2MjM4ZmI2NWMyY2ZiNzNlNDFkOTZhMzA1YWNlZDA3MzQ1OTRhN2RkNDdlZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+