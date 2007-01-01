Обломки БПЛА упали на больницу Козельска
В воскресенье, 15 февраля днем над территориями Дзержинского и Козельского районов и над Калугой уничтожено 7 беспилотников.
Пострадавших нет.
В Козельске обломки БПЛА упали на кровлю ЦМБ № 3. Повреждена крыша здания, незначительные повреждения получили два припаркованных рядом автомобиля.
- Специалисты приступили к оценке ущерба и проведению оперативного ремонта. На время ремонта пациенты пострадавшего корпуса переводятся в Сосенскую городскую больницу, - сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
