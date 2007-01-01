В Калужской области выходные отметились тремя пожарами

За сутки в регионе горели административное здание, хозпостройка и жилой дом. К счастью, никто не пострадал.

Первый вызов поступил вечером 14 февраля из Малоярославца. На улице Григория Соколова загорелся кабинет в административном здании. С огнем боролись 5 спасателей.

Ночью 15 февраля пожар вспыхнул в Мещовском районе — в деревне Холмы на Лесной улице полыхала хозяйственная постройка. Туда выезжали 4 человека личного состава.

А под утро, в 5:28, загорелся жилой дом в Калуге на улице Беляева. Это был самый серьезный пожар: на место отправились 13 пожарных и 3 единицы техники.

Во всех случаях обошлось без жертв. Причины возгораний выясняют инспекторы Госпожнадзора.