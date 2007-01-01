В Малоярославце обрушилась кровля многоквартирного жилого дома

В субботу, 14 февраля, днем снежный покров не выдержала крыша дома № 1 на улице Чистовича в Малоярославце.

Обрушение кровли случилось в двух местах. По словам представителей администрации города, общая площадь обрушения составила не более 8 квадратных метров. Пострадавших нет.

Аварийная и восстановительные бригады приступили к работам через два часа после обрушения.

- Все коммуникации жизнеобеспечения работают в штатном режиме - заявил руководитель управляющей компании. - Строительные работы будут выполнены и все восстановлено.