Новость дня Происшествия

В Кондрово обрушилась крыша жилого дома

Дмитрий Ивьев
14.02, 13:17
Кровля не выдержала веса скопившегося снега, сообщил в субботу, 14 февраля, глава Дзержинского района Егор Вирков.

Никто из людей не пострадал.

В этом доме несколько хозяев.

Власти района решили помочь людям в восстановлении крыши.

- Бригада муниципального предприятия уже приступила к работе, - прокомментировал Вирков.

