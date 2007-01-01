В Кондрово обрушилась крыша жилого дома
Кровля не выдержала веса скопившегося снега, сообщил в субботу, 14 февраля, глава Дзержинского района Егор Вирков.
Никто из людей не пострадал.
В этом доме несколько хозяев.
Власти района решили помочь людям в восстановлении крыши.
- Бригада муниципального предприятия уже приступила к работе, - прокомментировал Вирков.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь