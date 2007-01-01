Обнинск
Новость дня Происшествия

В центре Калуги обрушилась крыша дома

Дмитрий Ивьев
14.02, 14:15
0
В субботу, 14 февраля, ЧП произошло в доме №13/47 на улице Театральной, который расположен на перекрестке с улицей Дзержинского.

В городской администрации сообщили, что никто из людей не пострадал.

- Обрушение произошло в момент осмотра кровли перед очисткой от снега и наледи сотрудниками управляющей компании, - прокомментировали в администрации.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

МЧС сообщает, что кровля рухнула на площади в 400 квадратных метров.

В этом доме только одна жилая квартира. Людям предложили временно переселиться в маневренный фонд.

Остальную часть здания занимают коммерческие предприятия. Пока нет данных, как обрушение кровли повлияет на их работу.

