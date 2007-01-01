Ракетную опасность объявляли ночью в Калужской области
Соответствующие сообщения от имени МЧС получили в ночь на субботу, 14 февраля, жители региона.
Ракетная опасность длилась около полутора часов.
Власти области пока не сообщали о сбитых БПЛА. По данным федеральных ведомств, беспилотники сбиты в соседних Московской, Орловской и Брянской областях.
Ограничения в аэропорту «Калуга» сняты.
