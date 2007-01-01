Обнинск
-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Ракетную опасность объявляли ночью в Калужской области
Происшествия

Ракетную опасность объявляли ночью в Калужской области

Дмитрий Ивьев
14.02, 08:26
0 183
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Соответствующие сообщения от имени МЧС получили в ночь на субботу, 14 февраля, жители региона.

Ракетная опасность длилась около полутора часов.

Власти области пока не сообщали о сбитых БПЛА. По данным федеральных ведомств, беспилотники сбиты в соседних Московской, Орловской и Брянской областях.

Ограничения в аэропорту «Калуга» сняты.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
бпла
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Img2L0JRWmxFcURCS0Vhd3A2SHE0NXc9PSIsInZhbHVlIjoiZUNvMFRpaGFScjV0cUVDNHhta05UWTk4YVQ1eElzbjFUMkliU2JIcmNXa2JXYi9wVmxtaXlWeUMzdThlamptNGV3bEYzamlRT1JsSjBZc0xmTGsvTnp4NjlWc1pOMHZVdGZldzRpQmxjdGNiYXM0RUwxOTl2VGtkWVJvL2lUOWRuWVp3cEhISWJoRm96ZmFwQVluaitQdkhyYmplWEs5US92UDA0T2xQaEtORW1VSXhzbDkyUy9RYlk2RlJUMlVCcEp2T1YwTHc2RWFKWjVhKzhENUhhME1udXFjamxRYWNBa29jSTRwaXppb3I5TTB0aXZNUnlXOFYvWTJOamx6TEllTHR5bmRLaWxXblg4MjA3TXhUUUVxU0owcU42U0dqNEl3SkRnM1JHYmUxWUlSK2EyQU1ULzE4UWY1dXM3YnhEUDJXUE1IR3F3NEd4T0NScGNYQWR1OVpFVnNIeGcyVk9wNnZWMS84UjdnR3VHTFd3bFVFZk5CdkF6WXlVZWViTzdFMktXYnRJclFFS2J1TERueURIdkZRc2o0M2c2WjhiN3h4RmpMTlNBV3krdjFFRXQ2aTE1bzdzb01abVRwVCIsIm1hYyI6ImZmZmY3Y2IyY2RjYzNmMDUzZDU1Yjg3MTMyOGU3ZmU1MjllMjBkOWZhMzg4MzZiMDBkOWQyZjQ0MzAxZjlmYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkljK01Cc2lKbk1nY3I4U1NqcVNBUnc9PSIsInZhbHVlIjoicUhmdGFyRGhtVng5ZEdWMmFtY3ZuemlyY29JMGY3eHpnUGt3eTNPSHVwYzYrTU9qMkJjYkhQNEpOaWdFcFJ5ZWJYU0VpdmtaMGV6Ui9TeHJ5d3RBQXczdHFNQXFCZVhQVTRMTWRxRmFEZVM4bmxxVDhtTWgwd1E2TWlIeGJrUThrL2hDVTVIYTFxWm12VTNnRVlwWnhFRzRyMzFGV2xCOVlxb2dqQXZuN1J4K2RNWWpTQUtnVm43UmVvVUp3KzBBSklJcldWS052Mzgwcy9mMnkrTmtoQm04WUMydUJmTUtzaEdUZ2dIeU55eGpwaExwMDREL1ZSSlFDTlg2TkcyVVZHSGNObWszd2wxeWV5b1IwRHlCNU5rcFlSelNmcWl2dWE5WmRnV21OM3VzQ1ZOS0xiUmpweitxbnZIajVRWnNaVlNOU29GVTc2TWFTV1BpZUx4aW1XQWRmRHVDTGJVbW8wYTJoNkJxTVBxUG5va1lVZmw3R1N1M1JHcTRZVzdrTTNGaThvejBhNVY1YU1YK1N0SGlITGRuNDZLSEIvTGhia2pGcTcrZmNqMmRER2U0ZnpwQ3R3OE05aWlpeUpZdlFzMFZ3eTZRUTRqU0JtMDRrOVBjazB6ZXg4ZllWZzl3d3kwSWxUZkFTSTRmUnBYSFFGcm9MTUxTdlZ4VGFhc1Z1dzQ3NDdxK25rZ1FwSE1ZbUVodStINGRrVWwvTmNMRHFsNWpuSkdIK1psb09iaG55MWhyU2x3Y2tITVk1cm5YK2RUWUczRjhUWmdETUdvd3VGeHpUNHA5VWJqc3lrUmVCWkF2eWl6bExSOWtERDdlZnB2ZVNrdzFNdWpWYXFjaCIsIm1hYyI6Ijk3OWFmZWNmOWQxOWU0ZDNiOTAwNmZjYzhiZDhmOWUxNTk2MTEwMDNjZDViYTUyMWJlMWE3ZDg3NDBmYmY4NGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+