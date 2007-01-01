Обнинск
-1...0 °С
Происшествия В Калуге упавшие с крыш снег и лёд разбили семь автомобилей
Новость дня Происшествия

В Калуге упавшие с крыш снег и лёд разбили семь автомобилей

Дмитрий Ивьев
14.02, 08:53
Такие данные зафиксированы в пятницу, 13 февраля.

Сообщения в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» поступали с улиц Рылеева, Горького, Салтыкова-Щедрина и переулка Суворова.

Новостей о пострадавших людях не было.

Напомним, 13 февраля в город пришло резкое потепление. Плюсовую температуру синоптики прогнозируют и на субботу, так что накопившийся на крышах лёд продолжит падать. Будьте аккуратны!

