В Калуге упавшие с крыш снег и лёд разбили семь автомобилей
Такие данные зафиксированы в пятницу, 13 февраля.
Сообщения в «Единую дежурно-диспетчерскую службу» поступали с улиц Рылеева, Горького, Салтыкова-Щедрина и переулка Суворова.
Новостей о пострадавших людях не было.
Напомним, 13 февраля в город пришло резкое потепление. Плюсовую температуру синоптики прогнозируют и на субботу, так что накопившийся на крышах лёд продолжит падать. Будьте аккуратны!
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь