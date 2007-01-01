В Жукове обрушилась крыша АЗС
ЧП на севере Калужской области произошло в пятницу, 13 февраля, сообщил глава Жуковского района Анатолий Суярко.
- Заправочная станция была закрыта из-за отсутствия топлива, - пояснил он. - Проверив ситуацию лично, убедился, что никто не пострадал.
Причиной происшествия он назвал накопившийся снег на крыше. Дождливая погода в пятницу усугубила ситуацию.
