Новость дня Происшествия

В Жукове обрушилась крыша АЗС

Дмитрий Ивьев
13.02, 15:16
0 796
ЧП на севере Калужской области произошло в пятницу, 13 февраля, сообщил глава Жуковского района Анатолий Суярко.

- Заправочная станция была закрыта из-за отсутствия топлива, - пояснил он. - Проверив ситуацию лично, убедился, что никто не пострадал.

Причиной происшествия он назвал накопившийся снег на крыше. Дождливая погода в пятницу усугубила ситуацию.

