Происшествия

Жилой дом сгорел в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.02, 07:54
Пожар произошёл в Жиздре в ночь на пятницу, 13 февраля. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Около 23:10 загорелся частный жилой дом на улице Кирова.

На место выезжал один расчёт спасателей.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших людей.

Причины этого пожара пока не называются.

