Жилой дом сгорел в Калужской области
Пожар произошёл в Жиздре в ночь на пятницу, 13 февраля. Об этом рассказали в Главном управлении МЧС по Калужской области.
Около 23:10 загорелся частный жилой дом на улице Кирова.
На место выезжал один расчёт спасателей.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших людей.
Причины этого пожара пока не называются.
