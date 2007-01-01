Обнинск
-3...-2 °С
В Калужской области два человека погибли в дорожной аварии
Новость дня Происшествия

В Калужской области два человека погибли в дорожной аварии

Дмитрий Ивьев
12.02, 15:13
Смертельное ДТП произошло около 13:15 в четверг, 12 февраля, в Людиновском районе на дороге Людиново – Жиздра - M3.

По предварительной информации полиции, водитель «Шевроле Ланос» двигался со стороны Людиново, выехал на встречную полосу и врезался в «Санг Йонг».

Погибли водитель и пассажир «Шевроле». В больницу с травмами попала пассажирка «Санг Йонга».

Точные обстоятельства этого происшествия ещё устанавливаются.

